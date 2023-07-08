Генштаб: ЗСУ знищили 630 росіян, спалили 19 артсистем та 36 одиниць техніки за добу

Збройні Сили України знищили 630 російських окупантів, спалили 19 артилерійських систем та 36 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь, російські окупанти атакують на п'яти напрямках на Донбасі, де за добу сталося 36 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 233 440 (+630),

— танків — 4074 (+4),

— бойових броньованих машин — 7953 (+9),

— артилерійських систем — 4346 (+16),

— РСЗВ — 661 (+3),

— засобів ППО — 410 (+2),

— літаків — 315,

— вертольотів — 309,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3666 (+14),

— крилатих ракет — 1271,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6914 (+16),

— спеціальної техніки — 619 (+7).

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

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