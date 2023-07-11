Генштаб: ВСУ закрепляются в наступлении на юге, Россия атакует у Бахмута и Донецка — карта

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, российские оккупанты атакуют в районе Бахмута и Донецка. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что на Донбассе продолжаются тяжелые бои, за сутки там произошло 30 боевых столкновений.

В районе Бахмута россияне атаковали около Григоровки под плотным огнем артиллерии и авиации, но безуспешно.

Вблизи временно оккупированного Донецка Силы обороны продолжают сдерживать атаки в районе Северного, также захватчики наступали в районе Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, но украинские воины отбились.

Одновременно Силы обороны продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах. Россияне предпринимают усилия для срыва атак украинских соединений.

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Уничтожено три беспилотника-разведчика.

Ракетчики и артиллеристы за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, семь артиллерийских подразделений на позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км на юге.

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