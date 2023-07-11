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Генштаб: ВСУ закрепляются в наступлении на юге, Россия атакует у Бахмута и Донецка — карта

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 06:46
Генштаб: ВСУ закрепляются в наступлении на юге, Россия атакует у Бахмута и Донецка — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, российские оккупанты атакуют в районе Бахмута и Донецка. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что на Донбассе продолжаются тяжелые бои, за сутки там произошло 30 боевых столкновений.

В районе Бахмута россияне атаковали около Григоровки под плотным огнем артиллерии и авиации, но безуспешно. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи временно оккупированного Донецка Силы обороны продолжают сдерживать атаки в районе Северного, также захватчики наступали в районе Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, но украинские воины отбились. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Одновременно Силы обороны продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах. Россияне предпринимают усилия для срыва атак украинских соединений. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Уничтожено три беспилотника-разведчика.

Ракетчики и артиллеристы за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, семь артиллерийских подразделений на позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны. 

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
  • ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км на юге.

Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Дмитрий Гриниченко
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