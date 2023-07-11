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Генштаб: ЗСУ закріплюються у наступі на півдні, Росія атакує біля Бахмута та Донецька — карта

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 06:46
Генштаб: ЗСУ закріплюються у наступі на півдні, Росія атакує біля Бахмута та Донецька — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, російські окупанти атакують у районі Бахмута та Донецька. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що на Донбасі точаться важкі бої, за добу там сталося 30 бойових зіткнень.

У районі Бахмута росіяни атакували біля Григорівки під щільним вогнем артилерії та авіації, але безуспішно.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони продовжують стримувати атаки у районі Сєверного, також загарбники наступали у районі Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, але українські воїни відбилися.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Одночасно Сили оборони продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни докладають зусиль для зриву атак українських з'єднань.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Знищено три безпілотники-розвідники.

Ракетники та артилеристи за добу вразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, сім артилерійських підрозділів на позиціях, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони.

  • У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.
  • ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем

Дмитро Гриниченко
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