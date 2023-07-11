Генштаб: ЗСУ закріплюються у наступі на півдні, Росія атакує біля Бахмута та Донецька — карта

Збройні Сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, російські окупанти атакують у районі Бахмута та Донецька. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що на Донбасі точаться важкі бої, за добу там сталося 30 бойових зіткнень.

У районі Бахмута росіяни атакували біля Григорівки під щільним вогнем артилерії та авіації, але безуспішно.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони продовжують стримувати атаки у районі Сєверного, також загарбники наступали у районі Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, але українські воїни відбилися.

Одночасно Сили оборони продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни докладають зусиль для зриву атак українських з'єднань.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Знищено три безпілотники-розвідники.

Ракетники та артилеристи за добу вразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, сім артилерійських підрозділів на позиціях, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони.

У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.

За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

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