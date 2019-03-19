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19.03.2019, 15:17

Геращенко сказала, когда Путин может освободить пленных моряков

Геращенко сказала, когда Путин может освободить пленных моряков - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам первого вице-спикера, президент России "не сделает до выборов ни одного шага"

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После выборов президента в Украине президент страны-агрессора России Владимир Путин вынужден будет вернуться к вопросу освобождения пленных украинских моряков. Об сегодня заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко в интервью журналистам, сообщает корреспондент LIGA.net.

По словам Геращенко, Путин "не сделает до выборов ни одного шага", который мог бы восприниматься как успех украинской власти.

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"Мы убеждены, что после выборов, когда Путин увидит единство страны, неизменность нашего курса, что никто не будет к нему приползать на коленях, хихикать, веселиться, обзывать Украину, он вынужден будет на условиях Украины и мировой общественности освобождать украинских заложников и политзаключенных", - сказала она.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходило заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченных в плен у Керченского пролива в Черном море.

Суд страны-агрессора принял решение продлить срок содержания под стражей двадцати захваченным в плен в ходе вооруженного нападения Керченском проливе на корабли ВМС ВСУ украинцам - до 24 и 26 апреля 2019 года.

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Теги: владимир путин, Ирина Геращенко, выборы-2019, освобождение моряков
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