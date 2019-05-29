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29.05.2019, 09:46

Герасимов - Зеленскому: Иски Портнова - это попытка реванша

Герасимов - Зеленскому: Иски Портнова - это попытка реванша - Фото
Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава БПП заявил о "попытке реванша" и напомнил Владимиру Зеленскому, что "должность президента - это, прежде всего, ответственность"

Команда президента Владимира Зеленского уделяет вопросам нацбезопасности и внешней политики мало времени и потому в Украине происходит попытка пророссийского реванша. Об этом заявил глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов, которому пятый президент присвоил дипломатический ранг, передает пресс-служба политсилы.

"Бывший соратник Януковича Андрей Портнов оспаривает в судах все достижения последних пяти лет. Так, господин Портнов подает иск, в котором прямым текстом написано, что Крым - русский, что Керченский пролив, это русский пролив и Украина не имеет права там ходить", - сказал он.

Герасимов подчеркнул, что после решения Международного трибунала ООН по морскому праву, который обязал РФ отпустить украинских моряков, "это дело Портнова должно быть закрыто".

Он призвал Зеленского к ответу перед обществом из-за советов олигарха Игоря Коломойского не платить внешние долги и объявить дефолт.

21 мая по заявлению вернувшегося в Украину спустя пять лет после Майдана Портнова, который был замглавы АП времен обвиняемого в госизмене Януковича, ГБР открыло дело против Порошенко. Портнов обвиняет его в якобы госизмене из-за ЧП на Азове и отмывании денег армии. Позже он заявил, что хочет ареста всех активов пятого президента.

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Теги: Артур Герасимов, Владимир Зеленский, Международный трибунал ООН, БПП, Андрей Портнов
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