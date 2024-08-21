"Германии не хватает денег". Умланд рассказал, когда ВСУ почувствуют уменшения помощи
Вооруженные силы Украины ощутят сокращение военной помощи от Германии, если это произойдет в середине 2025 года, говорит в комментарии к материалу LIGA.net аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы, немецкий политолог Андреас Умланд. Он не может вообразить, что это будет окончательным бюджетным решением Бундестага в ноябре.
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Пока согласованная на 2024 год помощь выполняется, добавляет он.
Германия до сих пор живет по законам мирного времени, хотя в Европе – война, констатирует Умланд: "Это удивительно. Правительство, коалиция, оппозиция, общество – все за помощь Украине, но на это не хватает денег".
Позорная ситуация. В правительстве говорят, что будет достаточно денег из замороженных на Западе российских активов, это $50 млрд кредита. Как будет по факту – неизвестно. Думаю, найдут способ, чтобы увеличить помощь в 2025 году – и дать больше €4 млрд", – надеется аналитик.
Перед Бундестагом стоит вопрос – на чем сэкономить: "Не просто политикам сокращать соцрасходы. С бюджетом проблема, на которую долго не обращали внимания – а рядом большая война, которая никак не завершается".
Военные действия в Украине, конечно, оказывают влияние на решения политиков в Германии, признает Умланд. Но иногда неожиданно – после российских преступлений можно услышать странные аргументы, что Киеву следует давать меньше оружия, чтобы быстрее начались переговоры: "К сожалению, такова логика части общества".
- Министерство финансов Германии в рамках бюджетной экономии не планирует согласовывать дополнительную помощь Украине, утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Украина получит помощь на суммы, утвержденные ранее, но дополнительные заявки со стороны немецкого министерства обороны не будут утверждены.
- Германия в конце июля выделила Украине новую военную помощь: в пакете танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды для установки противовоздушной обороны Gepard. Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.