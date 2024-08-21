"Германии не хватает денег". Умланд рассказал, когда ВСУ почувствуют уменшения помощи

Германия до сих пор живет по законам мирного времени, хотя в Европе идет война, считает западный аналитик

Солдаты ВСУ тренируются на танке Leopard на полигоне в Польше, 13 февраля 2023 года (Фото: EPA-EFE/Maciej Kulczynski POLAND OUT)

Вооруженные силы Украины ощутят сокращение военной помощи от Германии, если это произойдет в середине 2025 года, говорит в комментарии к материалу LIGA.net аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы, немецкий политолог Андреас Умланд. Он не может вообразить, что это будет окончательным бюджетным решением Бундестага в ноябре.

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Пока согласованная на 2024 год помощь выполняется, добавляет он.

Германия до сих пор живет по законам мирного времени, хотя в Европе – война, констатирует Умланд: "Это удивительно. Правительство, коалиция, оппозиция, общество – все за помощь Украине, но на это не хватает денег".

Позорная ситуация. В правительстве говорят, что будет достаточно денег из замороженных на Западе российских активов, это $50 млрд кредита. Как будет по факту – неизвестно. Думаю, найдут способ, чтобы увеличить помощь в 2025 году – и дать больше €4 млрд", – надеется аналитик.

Перед Бундестагом стоит вопрос – на чем сэкономить: "Не просто политикам сокращать соцрасходы. С бюджетом проблема, на которую долго не обращали внимания – а рядом большая война, которая никак не завершается".

Справка Берлин может сократить военную помощь Украине в последующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине. Берлин может сократить военную помощь Украине в последующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине.

Военные действия в Украине, конечно, оказывают влияние на решения политиков в Германии, признает Умланд. Но иногда неожиданно – после российских преступлений можно услышать странные аргументы, что Киеву следует давать меньше оружия, чтобы быстрее начались переговоры: "К сожалению, такова логика части общества".