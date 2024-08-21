"Німеччині бракує грошей". Умланд розповів, коли ЗСУ відчують зменшення допомоги
Солдати ЗСУ тренуються на танку Leopard на полігоні в Польщі, 13 лютого 2023-го (Фото: EPA-EFE / Maciej Kulczynski POLAND OUT)

Збройні Сили України відчують скорочення військової допомоги від Німеччини, якщо це станеться, в середині 2025 року, каже в коментарі до матеріалу LIGA.net аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи, німецький політолог Андреас Умланд. Він не може уявити, що це буде остаточним бюджетним рішенням Бундестагу в листопаді.

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Поки узгоджена на 2024 рік допомога виконується, додає він.

Німеччина досі живе за законами мирного часу, хоча в Європі – війна, констатує Умланд: "Це дивно. Уряд, коаліція, опозиція, суспільство – усі за допомогу Україні, але на це бракує грошей".

"Ганебна ситуація. В уряді говорять, ніби буде достатньо і грошей із заморожених на Заході російських активів, це $50 млрд кредиту. Як буде за фактом – невідомо. Думаю, знайдуть спосіб, щоб збільшити допомогу у 2025 році – і дати більше, ніж €4 млрд", – сподівається аналітик.

Перед Бундестагом стоїть питання – на чому зекономити: "Непросто політикам скорочувати соцвитрати. З бюджетом проблема, на яку довго не звертали уваги. А поруч велика війна, яка жодним чином не завершується".

Довідка
Берлін може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до €3 млрд і до €0,5 млрд у 2027 та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає: урізати соціальні програми чи допомогу Україні.

Воєнні дії в Україні, звісно, впливають на рішення політиків у Німеччині, визнає Умланд. Але іноді неочікувано – після російських злочинів можна почути дивні аргументи, що Києву слід давати менше зброї, щоб швидше почалися перемовини: "На жаль, така логіка частини суспільства".

  • Міністерство фінансів Німеччини в межах бюджетної економії не планує погоджувати додаткову допомогу Україні, стверджує німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Україна отримає допомогу на суми, які були затверджені раніше, але додаткові заявки з боку німецького Міністерства оборони не будуть затверджені.
  • Німеччина в кінці липня виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до установок протиповітряної оборони Gepard. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
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