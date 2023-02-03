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Германия – на слова Путина о танках Leopard: Абстрактные сравнения для оправдания агрессии

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 15:54
Германия – на слова Путина о танках Leopard: Абстрактные сравнения для оправдания агрессии - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия якобы снова сталкивается с "угрозами немецкими танками", как во Вторую мировую войну, являются "абстрактными историческими сравнениями". Об этом сообщает tagesschau.

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В речи по случаю 80-летия завершения сталинградской битвы Путин утверждал, что России снова угрожают немецкими танками, как это было во время Второй мировой войны. Также он сказал, что Германию якобы "втягивают в войну" против РФ.

Представитель немецкого правительства отметил, что заявления Путина выстроились "в целую серию абстрактных исторических сравнений, неоднократно используемых для оправдания нападения России на Украину".

Гебештрайт подчеркнул, что Германия вместе с другими партнерами занимаются "поставками помощи и вспомогательных услуг; это не является, однако, "участием в войне".

Читайте также: "Путин – психологическая катастрофа". Ветеран Второй мировой о войне РФ против Украины

Вадим Ребрина
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Германия владимир путин танк Leopard
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