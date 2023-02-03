Германия – на слова Путина о танках Leopard: Абстрактные сравнения для оправдания агрессии

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия якобы снова сталкивается с "угрозами немецкими танками", как во Вторую мировую войну, являются "абстрактными историческими сравнениями". Об этом сообщает tagesschau.

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В речи по случаю 80-летия завершения сталинградской битвы Путин утверждал, что России снова угрожают немецкими танками, как это было во время Второй мировой войны. Также он сказал, что Германию якобы "втягивают в войну" против РФ.

Представитель немецкого правительства отметил, что заявления Путина выстроились "в целую серию абстрактных исторических сравнений, неоднократно используемых для оправдания нападения России на Украину".

Гебештрайт подчеркнул, что Германия вместе с другими партнерами занимаются "поставками помощи и вспомогательных услуг; это не является, однако, "участием в войне".

25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами. Большинство немцев одобряют это решение.

По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.

Сегодня немецкое правительство подтвердило, что одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1.

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Вадим Ребрина

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