Германия не будет посредником, но презрение к переговорам раздражает — лидер партии Шольца

Германия не может быть посредником в переговорах Украины и России, но презрение к дипломатии раздражает. Об этом заявил лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайл в интервью газетам медиа-группы Funke, которое цитирует Bild.

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По его словам, его раздражает, что термин "дипломатия" часто почти презирают в политических дебатах в вопросе войны РФ против Украины.

"Для меня военная мощь и дипломатия — две стороны одной медали", — сказал Клингбайл.

Он отметил, что Германия не может быть посредником, потому что она безоговорочно поддерживает Украину.

"Мы должны уйти от того факта, что дебаты о поставках оружия переворачиваются. Применяется четкое заявление канцлера: Истребителей не будет", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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