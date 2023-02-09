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Германия не будет посредником, но презрение к переговорам раздражает — лидер партии Шольца

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 11:18
Германия не будет посредником, но презрение к переговорам раздражает — лидер партии Шольца - Фото
Ларс Клингбайл (Фото: EPA)

Германия не может быть посредником в переговорах Украины и России, но презрение к дипломатии раздражает. Об этом заявил лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайл в интервью газетам медиа-группы Funke, которое цитирует Bild.

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По его словам, его раздражает, что термин "дипломатия" часто почти презирают в политических дебатах в вопросе войны РФ против Украины. 

"Для меня военная мощь и дипломатия — две стороны одной медали", — сказал Клингбайл.

Он отметил, что Германия не может быть посредником, потому что она безоговорочно поддерживает Украину.

"Мы должны уйти от того факта, что дебаты о поставках оружия переворачиваются. Применяется четкое заявление канцлера: Истребителей не будет", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война сдпг военная помощь переговоры с россией олаф шольц Ларс Клингбайл
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