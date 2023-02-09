Германия не будет посредником, но презрение к переговорам раздражает — лидер партии Шольца
Германия не может быть посредником в переговорах Украины и России, но презрение к дипломатии раздражает. Об этом заявил лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайл в интервью газетам медиа-группы Funke, которое цитирует Bild.
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По его словам, его раздражает, что термин "дипломатия" часто почти презирают в политических дебатах в вопросе войны РФ против Украины.
"Для меня военная мощь и дипломатия — две стороны одной медали", — сказал Клингбайл.
Он отметил, что Германия не может быть посредником, потому что она безоговорочно поддерживает Украину.
"Мы должны уйти от того факта, что дебаты о поставках оружия переворачиваются. Применяется четкое заявление канцлера: Истребителей не будет", — резюмировал он.
- 7 февраля правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
- Украина вряд ли получит новейшую модификацию танков Leopard 2A6 от многих стран, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
- Глава Минобороны ФРГ пообещал, что до конца февраля Украина получит от Германии больше управляемых ракет для ПВО, пять зенитных танков Gepard и пять инженерных танков Dachs.
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