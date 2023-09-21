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Германия обновила военную помощь Украине: передает еще 17 терминалов спутниковой связи

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 18:41
Германия обновила военную помощь Украине: передает еще 17 терминалов спутниковой связи - Фото
Терминал спутниковой связи SatCom (Фото: ЕРА)

Немецкое правительство обновило список пакета военной помощи Украине – в него, в частности, войдут терминалы спутниковой связи SatCom. Об этом говорится в сообщении федерального правительства.

Согласно сообщению, в обновленный пакет помощи вошли:

→ 17 терминалов спутниковой связи SatCom;
→ четыре седельных тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;
→ 12 грузовиков Zetros;
→ Запасные части к бронированным ремонтно-эвакуационным машинам Wisent и прочее.

Германия передаст Украине в новом пакете военной помощи на 400 млн евро артиллерийские и минометные боеприпасы, противотанковые мины, бронемашины MRAP и морские дроны.

Полный список можно посмотреть здесь.

  • В августе Германия впервые передала Украине ракеты в системы противовоздушной обороны Patriot, но не назвала количество.
  • 13 сентября немецкое правительство сообщило, что ФРГ передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и новую партию боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.
  • 15 сентября Писториус заявил, что принятие решения о доставке в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.

Читайте также: Министра обороны ФРГ спросил, почему в новом пакете помощи нет Taurus. Ответ: Это нелегко

Милана Головань
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