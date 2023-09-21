Німеччина оновила військову допомогу Україні: передає ще 17 терміналів супутникового зв'язку

Німецький уряд оновив список пакета військової допомоги Україні – в нього зокрема увійдуть термінали супутникового зв'язку SatCom. Про це йдеться у повідомленні федерального уряду країни.

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Згідно з повідомленням, до оновленого пакета допомоги увійшли:

→ 17 терміналів супутникового зв`язку SatCom;

→ чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи;

→ 12 вантажівок Zetros;

→ Запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин Wisent та інше.

Загалом Німеччина передасть Україні у новому пакеті військової допомоги на 400 млн євро артилерійські та мінометні боєприпаси, протитанкові міни, бронемашини MRAP та морські дрони.

Повний список можна подивитись тут.

У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не назвала кількість.

13 вересня німецький уряд повідомив, що ФРН передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 та нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.

15 вересня Пісторіус заявив, що ухвалення рішення про доставлення в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

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