Німеччина оновила військову допомогу Україні: передає ще 17 терміналів супутникового зв'язку
Німецький уряд оновив список пакета військової допомоги Україні – в нього зокрема увійдуть термінали супутникового зв'язку SatCom. Про це йдеться у повідомленні федерального уряду країни.
Згідно з повідомленням, до оновленого пакета допомоги увійшли:
→ 17 терміналів супутникового зв`язку SatCom;
→ чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи;
→ 12 вантажівок Zetros;
→ Запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин Wisent та інше.
Загалом Німеччина передасть Україні у новому пакеті військової допомоги на 400 млн євро артилерійські та мінометні боєприпаси, протитанкові міни, бронемашини MRAP та морські дрони.
Повний список можна подивитись тут.
- У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не назвала кількість.
- 13 вересня німецький уряд повідомив, що ФРН передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 та нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.
- 15 вересня Пісторіус заявив, що ухвалення рішення про доставлення в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.
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