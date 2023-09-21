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Німеччина оновила військову допомогу Україні: передає ще 17 терміналів супутникового зв'язку

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21.09.2023, 18:41
Німеччина оновила військову допомогу Україні: передає ще 17 терміналів супутникового зв'язку - Фото
Термінал супутникового зв'язку SatCom (Фото: ЕРА)

Німецький уряд оновив список пакета військової допомоги Україні – в нього зокрема увійдуть термінали супутникового зв'язку SatCom. Про це йдеться у повідомленні федерального уряду країни.

Згідно з повідомленням, до оновленого пакета допомоги увійшли:

→ 17 терміналів супутникового зв`язку SatCom;
→ чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи;
→ 12 вантажівок Zetros;
→ Запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин Wisent та інше.

Загалом Німеччина передасть Україні у новому пакеті військової допомоги на 400 млн євро артилерійські та мінометні боєприпаси, протитанкові міни, бронемашини MRAP та морські дрони.

Повний список можна подивитись тут.

  • У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не назвала кількість.
  • 13 вересня німецький уряд повідомив, що ФРН передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 та нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.
  • 15 вересня Пісторіус заявив, що ухвалення рішення про доставлення в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

Читайте також: Міністра оборони ФРН запитали, чому у новому пакеті допомоги немає Taurus. Відповідь: Це нелегко

Мілана Головань
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війнаНімеччинасупутниковий зв'язокSatCom
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