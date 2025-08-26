Германия обвинила американца в попытке передать Китаю секретные военные данные США
Немецкие прокуроры обвинили гражданина США в попытке передать китайской разведке конфиденциальную военную информацию. Об этом сообщает прокуратура Германии.
Федеральный генеральный прокурор Германии объявил 25 августа, что бывший подрядчик Министерства обороны США Мартин Д. предстанет перед судом по обвинению в работе на иностранную разведку в "особо тяжком случае".
По данным следствия, он с 2017 года до весны 2023-го работал у гражданского оборонного подрядчика. С 2020-го был командирован на военную базу США в Германии.
Летом 2024 года, по версии прокуратуры, подозреваемый неоднократно предлагал представителям китайского правительства.
Сейчас ему предъявлено обвинение в предоставлении себя в качестве агента иностранной разведке, сообщили в прокуратуре.
- 22 августа 2024 года над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из эксплуатации АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные дроны.
- 9 августа сообщалось, что над военными базами Германии стали все чаще фиксировать неизвестные дроны. За три месяца их было обнаружено 536 беспилотников.
Комментарии (0)