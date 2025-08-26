Германия обвинила американца в попытке передать Китаю секретные военные данные США

Подозреваемому сейчас предъявлено обвинение в предоставлении себя в качестве агента иностранной разведке, сообщили в прокуратуре

Полиция Германии (Иллюстративное фото: Pexels)

Немецкие прокуроры обвинили гражданина США в попытке передать китайской разведке конфиденциальную военную информацию. Об этом сообщает прокуратура Германии.

Федеральный генеральный прокурор Германии объявил 25 августа, что бывший подрядчик Министерства обороны США Мартин Д. предстанет перед судом по обвинению в работе на иностранную разведку в "особо тяжком случае".

По данным следствия, он с 2017 года до весны 2023-го работал у гражданского оборонного подрядчика. С 2020-го был командирован на военную базу США в Германии.

Летом 2024 года, по версии прокуратуры, подозреваемый неоднократно предлагал представителям китайского правительства.

Сейчас ему предъявлено обвинение в предоставлении себя в качестве агента иностранной разведке, сообщили в прокуратуре.