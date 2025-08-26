Німеччина звинуватила американця у спробі передати Китаю секретні військові дані США
Німецькі прокурори звинуватили громадянина США у спробі передати китайській розвідці конфіденційну військову інформацію. Про це повідомляє прокуратура Німеччини.
Федеральний генеральний прокурор Німеччини оголосив 25 серпня, що колишній підрядник Міністерства оборони США Мартін Д. постане перед судом за обвинуваченням у роботі на іноземну розвідку в "особливо тяжкому випадку".
За даними слідства, він із 2017 року до весни 2023-го працював у цивільного оборонного підрядника. З 2020-го був відряджений на військову базу США в Німеччині.
Улітку 2024 року, за версією прокуратури, підозрюваний неодноразово пропонував представникам китайського уряду передати секретні дані про військові операції США.
Наразі йому висунуто обвинувачення в наданні себе як агента іноземній розвідці, повідомили в прокуратурі.
- 22 серпня 2024 року над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації АЕС у Брунсбюттелі було зафіксовано невідомі дрони.
- 9 серпня повідомлялось, що над військовими базами Німеччини стали дедалі частіше фіксувати невідомі дрони. За три місяці їх було виявлено 536.
