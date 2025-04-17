Германия передала Украине новый пакет военной помощи: полный перечень оружия
Германия, в четверг, 17 апреля, объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Список предоставленного оружия опубликовала пресс-служба немецкого правительства.
Полный список вооружения, предоставленного Германией в рамках нового пакета:
→ 66 противоминных транспортных средств MRAP;
→ боеприпасы для танков Leopard 2;
→ четыре машины кинетической защиты;
→ 38 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;
→ ракеты для ЗРК IRIS-T;
→ три колесных самоходных артиллерийских установкиZuzana 2 (проект совместно с Данией и Норвегией);
→ 27 000 снарядов калибра 155 мм;
→ 1000 снарядов калибра 122 мм;
→ 70 БпЛА VECTOR с запчастями;
→ 150 ударных БпЛА HF-1;
→ 10 беспилотных надводных дронов;
→ шесть бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;
→ четыре машины для разминирования;
→ два минных плуга.
Также Германия передала Украине обзорные радары (41 единица), лазерные дальномеры (187 единиц), бинокли (92 единицы), подводные скутеры (55 единиц), автомобили для охраны границы (три единицы), переносные противотанковые средства RGW 90 (917 единиц) и штурмовые винтовки, жгуты и спальные мешки.
- 17 марта 2025 года немецкое правительство обновило список военной помощи Украине. В новый список вошли три зенитные установки Gepard, ракеты для систем IRIS-T и другое вооружение.
- 11 апреля Писториус заявил, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут четыре дополнительных системы ПВО IRIS-T.