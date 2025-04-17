Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: повний список зброї

У пакеті – тисячі боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard

Gepard (Ілюстративне фото: Igor Tkachenko/EPA)

Німеччина, у четвер, 17 квітня, оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги. Список наданої зброї опублікувала пресслужба німецького уряду.

Повний список озброєння, наданого Німеччиною у межах нового пакета:

→ 66 протимінних транспортних засобів MRAP;

→ боєприпаси для танків Leopard 2;

→ чотири машини кінетичного захисту;

→ 38 000 боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;

→ ракети для ЗРК IRIS-T;

→ три колісні самохідні артилерійські установкиZuzana 2 (проєкт спільно з Данією та Норвегією);

→ 27 000 снарядів калібру 155 мм;

→ 1000 снарядів калібру 122 мм;

→ 70 БпЛА VECTOR із запчастинами;

→ 150 ударних БпЛА HF-1;

→ 10 безпілотних надводних дронів;

→ шість броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;

→ чотири машини для розмінування;

→ два мінні плуги.

Також Німеччина передала Україні оглядові радари (41 одиниця), лазерні далекоміри (187 одиниць), біноклі (92 одиниці), підводні скутери (55 одиниць), автомобілі для охорони кордону (три одиниці), переносні протитанкові засоби RGW 90 (917 одиниць), штурмові гвинтівки, джгути та спальні мішки.