Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana
11.10.2022, 22:34
Гаубица Zuzana 2 (фото - Jaro Nad, Twitter)
Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana (в сотрудничестве с Данией и Норвегией), 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров. Об этом говорится на сайте правительства Германии.
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Кроме того, Украина получит 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.
Из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и датах поставок помощи.
- 2 октября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм для Украины.
- 9 октября Словакия передала Украине две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.
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