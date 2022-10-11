UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 22:34
Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana - Фото
Гаубица Zuzana 2 (фото - Jaro Nad, Twitter)

Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana (в сотрудничестве с Данией и Норвегией), 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров. Об этом говорится на сайте правительства Германии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кроме того, Украина получит 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.

Из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и датах поставок помощи.

  • 2 октября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм для Украины.
  • 9 октября Словакия передала Украине две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

Читайте также: Германия пообещала Украине 100 танков по круговой схеме. Не Leopard 2

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия помощь сау Zuzana
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 