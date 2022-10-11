Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana

Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana (в сотрудничестве с Данией и Норвегией), 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров. Об этом говорится на сайте правительства Германии.

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Кроме того, Украина получит 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.

Из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и датах поставок помощи.

2 октября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство в Словакии еще 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм для Украины.

9 октября Словакия передала Украине две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

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Вадим Ребрина

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