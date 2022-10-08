Германия пообещала Украине 100 танков по круговой схеме. Не Leopard 2

Германия пообещала передать Украине 100 советских танков, которые будут поставлены из Греции и Словакии. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава оборонного ведомства Германии во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск отметила, что Берлин объявил о дополнительных поставках оружия для Украины, включая систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Она также заявила, что "мы живем в серьезные времена", и потому НАТО сейчас необходимо заполнить "пробелы" в обороне.

Украина продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает. Советник главы ОП Подоляк заявил, что "круговые поставки" не работают, и Украина ждет слова от Германии.

15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине вооружение, которое она запрашивает: "Если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их им дать".

16 сентября Германия и Греция согласовали круговые поставки Украине бронетехники: Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от Германии более современные БМП Marder.

Читайте также: Депутат Бундестага в Украине: Cтарые советские танки и близко не стоят рядом с Leopard 2

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.