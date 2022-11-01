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Германия передаст Украине 457 автомобилей для патрулирования границы

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 23:52
Германия передаст Украине 457 автомобилей для патрулирования границы - Фото
Германия (Фото - unsplash.com)

Германия передаст Украине 457 автомобилей для патрулирования границы, 22 из них уже в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

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Также Германия передала Украине 10 тяжелых и средних мостовых систем и два вилочных погрузчика.

  • 26 октября Германия передала Украине две реактивные системы залпового огня MARS, четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 и две надводные дроны.
Вадим Ребрина
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