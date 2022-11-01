Германия передаст Украине 457 автомобилей для патрулирования границы, 22 из них уже в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

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Также Германия передала Украине 10 тяжелых и средних мостовых систем и два вилочных погрузчика.

11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия до конца года передаст Украине большое количество ранее обещанной военной техники.

25 октября во время визита в Киев президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ФРГ передаст Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

26 октября Германия передала Украине две реактивные системы залпового огня MARS, четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 и две надводные дроны.

Вадим Ребрина

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