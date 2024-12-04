Гия Гецадзе: РФ не сможет повторить в Грузии события 30-летней давности благодаря Украине

"Мне кажется, что сейчас россияне не смогут повторить что-то похожее, у нас другая реальность", – сказал бывший замглавы МВД и Минюста Грузии

Гия Гецедзе (Фото: Pravo)

Россия попытается раздуть в Грузии гражданский конфликт, как 30 лет назад, но вряд ли у нее получится. Такое мнение LIGA.net высказал бывший заместитель министров внутренних дел и юстиции Грузии, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе.

По его мнению, грузинские власти из-за насилия против граждан и при содействии России могут попытаться раздуть гражданский конфликт, как 30 лет назад. В 90-х Москве удалось поджечь Абхазию и Южную Осетию, ныне эти регионы оккупированы РФ.

"Это тогда назвали гражданской войной, хотя на самом деле была агрессия российских оккупантов. Но мне кажется, что сейчас россияне не смогут повторить что-то похожее, у нас другая реальность", – высказался Гецадзе.

По его мнению, это "большая заслуга украинского народа не только перед ЕС, но и перед оттянувшей все силы Москвы Грузией и Молдовой".