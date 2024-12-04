Гия Гецадзе: РФ не сможет повторить в Грузии события 30-летней давности благодаря Украине
Россия попытается раздуть в Грузии гражданский конфликт, как 30 лет назад, но вряд ли у нее получится. Такое мнение LIGA.net высказал бывший заместитель министров внутренних дел и юстиции Грузии, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе.
По его мнению, грузинские власти из-за насилия против граждан и при содействии России могут попытаться раздуть гражданский конфликт, как 30 лет назад. В 90-х Москве удалось поджечь Абхазию и Южную Осетию, ныне эти регионы оккупированы РФ.
"Это тогда назвали гражданской войной, хотя на самом деле была агрессия российских оккупантов. Но мне кажется, что сейчас россияне не смогут повторить что-то похожее, у нас другая реальность", – высказался Гецадзе.
По его мнению, это "большая заслуга украинского народа не только перед ЕС, но и перед оттянувшей все силы Москвы Грузией и Молдовой".
- 28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся митинги.
- 30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом.
- 2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека.