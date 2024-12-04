Гія Гецадзе: Росія не зможе повторити у Грузії події 30-річної давнини завдяки Україні

"Мені здається, що зараз росіяни не зможуть повторити щось схоже, у нас інша реальність", – сказав колишній заступник глави МВС та Мін'юсту Грузії

Гія Гецадзе (Фото: Pravo)

Росія спробує роздмухати у Грузії громадянський конфлікт, як 30 років тому, але навряд чи в неї вийде. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив колишній заступник міністрів внутрішніх справ та юстиції Грузії, старший партнер юридичної компанії Rasons Legal Гія Гецадзе.

На його думку, грузинська влада через насильство проти громадян і за сприяння Росії може спробувати роздмухати громадянський конфлікт, як 30 років тому. У 1990-х Москві вдалося підпалити Абхазію та Південну Осетію, нині ці регіони окуповані РФ.

"Це тоді назвали громадянською війною, хоча насправді була агресія російських окупантів. Але мені здається, що зараз росіяни не зможуть повторити щось схоже, у нас інша реальність", – висловився Гецадзе.

На його думку, це "велика заслуга українського народу не лише перед ЄС, а й перед Грузією та Молдовою, що відтягнув всі сили Москви".