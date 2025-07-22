Глава ассоциации корреспондентов Белого дома осудила решение Трампа исключить WSJ
Президент ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Вэйцзя Цзян раскритиковала решение администрации исключить из пресс-пула The Wall Street Journal после скандала с письмом президента США Дональда Трампа финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает NBC news.
"Эта попытка Белого дома наказать медиа, освещение событий в котором ему не нравится, вызывает глубокую тревогу и противоречит Первой поправке", – заявила она.
Цзян призвала Белый дом отменить свое решение и восстановить WSJ в прежнем статусе в пуле и на борту Air Force One для предстоящей поездки президента США в Шотландию. Она отметила, что ассоциация корреспондентов Белого дома готова работать с администрацией над разрешением ситуации.
"Правительственные ответные меры в отношении новостных агентств, основанные на содержании их репортажей, должны беспокоить всех, кто ценит свободу слова и независимые медиа", – подчеркнула президент WHCA.
Представитель The New York Times также осудил действия Белого дома, назвав их "нападением на основные конституционные принципы, лежащие в основе свободы слова и свободы прессы".
"Это просто месть президента новостной организации за освещение событий, которые ему не нравятся. Подобные действия лишают американцев информации о том, как работает их правительство", – заявил представитель медиа.
- 18 июля WSJ опубликовала статью, в которой говорится о том, что Трамп мог написать непристойное поздравление Эпштейну. Президент США обвинил издание в ложной информации и заявил, что подаст в суд.
- В тот же день президент США поручил рассекретить материалы по делу Эпштейна и подал иск на $10 млрд против газеты Wall Street Journal, ее владельцев и журналистов.
- 22 июля CNN сообщило, что Белый дом исключил WSJ из пресс-пула Трамп и лишил медиа возможности сопровождать президента США во время предстоящей поездки в Шотландию.
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