Глава ассоциации корреспондентов Белого дома осудила решение Трампа исключить WSJ

Такое решение администрации Трампа посягает на независимость медиа и их свободу слова, считают в WHCA

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Вэйцзя Цзян раскритиковала решение администрации исключить из пресс-пула The Wall Street Journal после скандала с письмом президента США Дональда Трампа финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает NBC news.

"Эта попытка Белого дома наказать медиа, освещение событий в котором ему не нравится, вызывает глубокую тревогу и противоречит Первой поправке", – заявила она.

Цзян призвала Белый дом отменить свое решение и восстановить WSJ в прежнем статусе в пуле и на борту Air Force One для предстоящей поездки президента США в Шотландию. Она отметила, что ассоциация корреспондентов Белого дома готова работать с администрацией над разрешением ситуации.

"Правительственные ответные меры в отношении новостных агентств, основанные на содержании их репортажей, должны беспокоить всех, кто ценит свободу слова и независимые медиа", – подчеркнула президент WHCA.

Представитель The New York Times также осудил действия Белого дома, назвав их "нападением на основные конституционные принципы, лежащие в основе свободы слова и свободы прессы".

"Это просто месть президента новостной организации за освещение событий, которые ему не нравятся. Подобные действия лишают американцев информации о том, как работает их правительство", – заявил представитель медиа.