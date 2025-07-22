Глава асоціації кореспондентів Білого дому засудила рішення Трампа вилучити WSJ
Президентка асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA) Вейцзя Цзян розкритикувала рішення адміністрації вилучити з преспулу The Wall Street Journal після скандалу з листом президента США Дональда Трампа фінансисту Джеффрі Епштейну. Про це повідомляє NBC news.
"Ця спроба Білого дому покарати медіа, висвітлення подій у якому йому не подобається, викликає глибоку тривогу і суперечить Першій поправці", – заявила вона.
Цзян закликала Білий дім скасувати своє рішення і відновити WSJ у колишньому статусі в пулі й на борту Air Force One для майбутньої поїздки президента США до Шотландії. Вона зазначила, що асоціація кореспондентів Білого дому готова працювати з адміністрацією над розв'язанням ситуації.
"Урядові заходи у відповідь щодо новинних агентств, що ґрунтуються на змісті їхніх репортажів, мають турбувати всіх, хто цінує свободу слова й незалежні медіа", – наголосила президент WHCA.
Представник The New York Times також засудив дії Білого дому, назвавши їх "нападом на основні конституційні принципи, що лежать в основі свободи слова і свободи преси".
"Це просто помста президента новинній організації за висвітлення подій, які йому не подобаються. Такі дії позбавляють американців інформації про те, як працює їхній уряд", – заявив представник медіа.
- 18 липня WSJ опублікувала статтю, у якій ідеться про те, що Трамп міг написати непристойне привітання Епштейну. Президент США звинуватив видання в неправдивій інформації та заявив, що подасть до суду.
- Того ж дня президент США доручив розсекретити матеріали у справі Епштейна і подав позов на $10 млрд проти газети Wall Street Journal, її власників і журналістів.
- 22 липня CNN повідомило, що Білий дім вилучив WSJ із преспулу Трампа і позбавив медіа можливості супроводжувати президента США під час майбутньої поїздки в Шотландію.
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