Глава асоціації кореспондентів Білого дому засудила рішення Трампа вилучити WSJ

Таке рішення адміністрації Трампа зазіхає на незалежність медіа та їхню свободу слова, вважають у WHCA

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президентка асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA) Вейцзя Цзян розкритикувала рішення адміністрації вилучити з преспулу The Wall Street Journal після скандалу з листом президента США Дональда Трампа фінансисту Джеффрі Епштейну. Про це повідомляє NBC news.

"Ця спроба Білого дому покарати медіа, висвітлення подій у якому йому не подобається, викликає глибоку тривогу і суперечить Першій поправці", – заявила вона.

Цзян закликала Білий дім скасувати своє рішення і відновити WSJ у колишньому статусі в пулі й на борту Air Force One для майбутньої поїздки президента США до Шотландії. Вона зазначила, що асоціація кореспондентів Білого дому готова працювати з адміністрацією над розв'язанням ситуації.

"Урядові заходи у відповідь щодо новинних агентств, що ґрунтуються на змісті їхніх репортажів, мають турбувати всіх, хто цінує свободу слова й незалежні медіа", – наголосила президент WHCA.

Представник The New York Times також засудив дії Білого дому, назвавши їх "нападом на основні конституційні принципи, що лежать в основі свободи слова і свободи преси".

"Це просто помста президента новинній організації за висвітлення подій, які йому не подобаються. Такі дії позбавляють американців інформації про те, як працює їхній уряд", – заявив представник медіа.