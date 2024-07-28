Глава чешской контрразведки: Мир кипит и находится на пороге глобального столкновения

Михал Куделка заявил, что Россия, Китай и Иран представляют угрозу для безопасности Европы

Петр Фиала и Михал Куделка (Фото: Службы безопасности и информации)

Мир "кипит" и опасно двигается к границе глобального столкновения, считает глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделка. Такое мнение глава чешской контрразведки высказал в интервью ČTK к 30-летию создания спецслужбы.

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Среди текущих угроз Куделка назвал угрозу Европе со стороны российского империализма, диверсии и разведывательные операции России, Китая и Ирана.

Они включают вражескую пропаганду, миграцию, угрозу исламского терроризма, в том числе рост правого экстремизма, незаконную торговлю оружием, кибератаки или злоупотребление искусственным интеллектом.

Он считает ситуацию в мире крайне серьезной. По его словам, это отражено во многих областях.

"Мир кипит и опасно движется к границе глобального конфликта. В этой ситуации BIS будет продолжать делать все возможное, чтобы содействовать защите Чехии и ее граждан", – подчеркнул Куделка.

В 2014 году в Чехии произошли взрывы на складах боеприпасов. Они повлекли гибель двух граждан Чехии и нанесли ущерб на сумму более 1 млрд чешских крон.

17 апреля 2021 года Чехия заявила о высылке российских дипломатов, идентифицированных в качестве сотрудников спецслужб РФ. Причиной послужило подозрение в причастности ГРУ к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице.

В конце апреля 2024 года полиция Чехии подтвердила, что подрыв совершили сотрудники ГРУ России.

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