Глава чешской контрразведки: Мир кипит и находится на пороге глобального столкновения
Мир "кипит" и опасно двигается к границе глобального столкновения, считает глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделка. Такое мнение глава чешской контрразведки высказал в интервью ČTK к 30-летию создания спецслужбы.
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Среди текущих угроз Куделка назвал угрозу Европе со стороны российского империализма, диверсии и разведывательные операции России, Китая и Ирана.
Они включают вражескую пропаганду, миграцию, угрозу исламского терроризма, в том числе рост правого экстремизма, незаконную торговлю оружием, кибератаки или злоупотребление искусственным интеллектом.
Он считает ситуацию в мире крайне серьезной. По его словам, это отражено во многих областях.
"Мир кипит и опасно движется к границе глобального конфликта. В этой ситуации BIS будет продолжать делать все возможное, чтобы содействовать защите Чехии и ее граждан", – подчеркнул Куделка.
- В 2014 году в Чехии произошли взрывы на складах боеприпасов. Они повлекли гибель двух граждан Чехии и нанесли ущерб на сумму более 1 млрд чешских крон.
- 17 апреля 2021 года Чехия заявила о высылке российских дипломатов, идентифицированных в качестве сотрудников спецслужб РФ. Причиной послужило подозрение в причастности ГРУ к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице.
- В конце апреля 2024 года полиция Чехии подтвердила, что подрыв совершили сотрудники ГРУ России.
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