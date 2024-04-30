Склады боеприпасов во Врбетице в 2014 году взорвали сотрудники ГРУ России – полиция Чехии
Чешские правоохранители не могут завершить расследование дел, связанных со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице, которые произошли 16 октября и 3 декабря 2014, однако считают доказанным, что подрыв совершили сотрудники Главного разведывательного управления России. Об этом сообщила полиция Чехии.
По данным правоохранителей, взрывы на обоих складах во Врбетице совершили сотрудники ГРУ РФ, чьим мотивом было не допустить поставки оружия и боеприпасов в районы боевых действий в Украине.
В сообщении говорится, что злоумышленниками являются сотрудники воинской части 29155 по проведению диверсионных операций за границей 161 центра подготовки специалистов специального назначения ГРУ.
Следствие считает, что это была не изолированная акция, а часть продолжительной диверсионной операции российской военной разведки на территории Европейского Союза и Украины.
Для дальнейшего расследования чешским правоохранителям не хватает информации, особенно о перемещении отдельных членов ГРУ на территории Чехии и точном количестве лиц, участвовавших в диверсиях. Полиция отметила, что подозреваемые находятся в России, власти которой отказались выполнять запросы Праги о международной правовой помощи. Поэтому власти Чехии были вынуждены отложить рассмотрение дела.
- Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице, произошедшие 16 октября и 3 декабря 2014 года, повлекли гибель двух граждан Чехии и нанесли ущерб на сумму более 1 млрд чешских крон.
- 17 апреля 2021 года Чехия заявила о высылке российских дипломатов, идентифицированных в качестве сотрудников спецслужб РФ. Причиной стало подозрение в причастности ГРУ ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.