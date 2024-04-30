Склады боеприпасов во Врбетице в 2014 году взорвали сотрудники ГРУ России – полиция Чехии

По данным полиции, это была не единичная акция, а часть продолжительной диверсионной операции России на территории ЕС и Украины

Полиция Чехия (Иллюстративное фото: EPA)

Чешские правоохранители не могут завершить расследование дел, связанных со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице, которые произошли 16 октября и 3 декабря 2014, однако считают доказанным, что подрыв совершили сотрудники Главного разведывательного управления России. Об этом сообщила полиция Чехии.

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По данным правоохранителей, взрывы на обоих складах во Врбетице совершили сотрудники ГРУ РФ, чьим мотивом было не допустить поставки оружия и боеприпасов в районы боевых действий в Украине.

В сообщении говорится, что злоумышленниками являются сотрудники воинской части 29155 по проведению диверсионных операций за границей 161 центра подготовки специалистов специального назначения ГРУ.

Следствие считает, что это была не изолированная акция, а часть продолжительной диверсионной операции российской военной разведки на территории Европейского Союза и Украины.

Для дальнейшего расследования чешским правоохранителям не хватает информации, особенно о перемещении отдельных членов ГРУ на территории Чехии и точном количестве лиц, участвовавших в диверсиях. Полиция отметила, что подозреваемые находятся в России, власти которой отказались выполнять запросы Праги о международной правовой помощи. Поэтому власти Чехии были вынуждены отложить рассмотрение дела.