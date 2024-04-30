Склади боєприпасів у Врбетіце у 2014 році підірвали співробітники ГРУ Росії – поліція Чехії

За даними поліції, це була не одинична акція, а частина тривалої диверсійної операції Росії на території ЄС та України

Поліція Чехії (Ілюстративне фото: EPA)

Чеські правоохоронці не можуть завершити розслідування справ, пов’язаних із вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце, які сталися 16 жовтня та 3 грудня 2014 року, проте вважають доведеним, що підрив здійснили співробітники Головного розвідувального управління Росії. Про це повідомила поліція Чехії.

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За даними правоохоронців, вибухи на обох складах у Врбетіце здійснили співробітники ГРУ РФ, чиїм мотивом було не допустити постачання зброї та боєприпасів у райони бойових дій в Україні.

У повідомленні йдеться, що зловмисниками є співробітники військової частини 29155 з проведення диверсійних операцій за кордоном 161 центру підготовки спеціалістів спеціального призначення ГРУ.

Слідство вважає, що це була не ізольована акція, а частина тривалої диверсійної операції російської військової розвідки на території Європейського Союзу й України.

Для подальшого розслідування чеським правоохоронцям бракує деякої інформації, особливо щодо переміщення окремих членів ГРУ на території Чехії та точної кількості осіб, які брали участь у диверсіях. Поліція зазначила, що підозрювані перебувають у Росії, влада якої відмовилася виконувати запити Праги про міжнародну правову допомогу. Тому влада Чехії була змушена відкласти розгляд справи.