Очільник чеської контррозвідки: Світ кипить і стоїть на порозі глобального зіткнення

Міхал Куделка заявив, що Росія, Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи

Петр Фіала та Міхал Куделка (Фото: Служби безпеки та інформації)

Світ "кипить" і небезпечно рухається до межі глобального зіткнення, вважає очільник Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка. Таку думку очільник чеської контррозвідки висловив в інтерв’ю ČTK до 30-річчя створення спецслужби.

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Серед поточних загроз Куделка назвав загрозу для Європи з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

Вони включають ворожу пропаганду, міграцію, загрозу ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконну торгівлю зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.

Він вважає безпекову ситуацію у світі вкрай серйозною. За його словами, це відображено в багатьох сферах.

"Світ кипить і небезпечно рухається до межі глобального конфлікту. У цій ситуації BIS продовжуватиме робити все можливе, щоб сприяти захисту Чехії та її громадян", – наголосив Куделка.

У 2014 році у Чехії стались вибухи на складах боєприпасів. Вони спричинили загибель двох громадян Чехії та завдали збитків на суму понад 1 млрд чеських крон.

17 квітня 2021 року Чехія заявила про висилку російських дипломатів, ідентифікованих як співробітників спецслужб РФ. Причиною стала підозра у причетності ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце.

Наприкінці квітня 2024 року поліція Чехії підтвердила, що підрив здійснили співробітники ГРУ Росії.

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