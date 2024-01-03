Глава дипломатии Евросоюза: Россия будет отвечать за свои военные преступления

Боррель заявил, что россияне решили начать 2024 год с массированных ударов по Украине ракетами и дронами

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Georgi Licovski)

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Россия понесет ответственность за массированные удары по Украине. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, Москва начала новый год с атаки ракетами и беспилотниками по Киеву, Харькову и другим городам.

Он отметил, что оккупанты били по гражданским, разрушали жилые дома и критическую инфраструктуру.

"Россию привлекут к ответу за военные преступления. Мы остаемся вместе с Украиной", — заявил Боррель.

2 января главком Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые использовала Россия, были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Утром 2 января оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы прогремели в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

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