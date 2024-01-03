Глава дипломатії Євросоюзу: Росія відповідатиме за свої воєнні злочини

Боррель заявив, що росіяни вирішили розпочати 2024 рік із масованих ударів по Україні ракетами та дронами

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Georgi Licovski)

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія відповідатиме за масовані удари по Україні. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, Москва розпочала новий рік з атаки ракетами та безпілотниками по Києву, Харкову та іншим містам.

Він зазначив, що окупанти били по цивільних, руйнували житлові будинки та критичну інфраструктуру.

"Росію притягнуть до відповіді за воєнні злочини. Ми залишаємось разом з Україною", – заявив Боррель.

2 січня головком Залужний заявив, що всі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які використовувала Росія, були збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

Вранці 2 січня окупанти масовано ударили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи пролунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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