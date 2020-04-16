Глава ГБР Соколов: в бюро были смотрящие "родом из города Приват"

Ирина Венедиктова и Александр Соколов (Фото - пресс-служба ГБР)

В территориальных управлениях Государственного бюро расследований существовал институт "смотрящих". Об этом заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов в интервью Украинской правде.

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"Когда мы прошлись по теруправлениям, мы узнали, что существует, только не смейтесь, институт "смотрящих". Представляете? Как при Януковиче", - рассказал он.

По его словам, при назначении руководителей и заместителей во многих, если не во всех региональных управлениях ГБР, "отдельные адвокатские группы" делегировали своих представителей в конкурсные комиссии.

"А потом проводили советы с этими людьми в своих офисах... ставили им задание: это открываем, это закрываем и так далее", - рассказал Соколов.

На вопрос о том, какие адвокатские группы он имеет в виду, Соколов ответил, что "они родом из города Приват" и что они пытаются и дальше влиять на решения, которые принимает ГБР. Соколов рассказал, что как только были отстранены некоторые люди, против ГБР начали подавать иски в суд.

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Соколов заверил, что будет налажен внутренний контроль и документирована противоправная деятельность собственных сотрудников бюро. "Без этого порядка тут не будет. Знаете, задержишь одного - профилактика для многих", - заявил он.