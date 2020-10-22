Глава Государственной судебной администрации Холоднюк подал в отставку
22.10.2020, 14:04
Зиновий Холоднюк (Фото - court.gov.ua)
1 октября Высший антикоррупционный суд отстранил Холоднюка от должности на два месяца
Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк написал заявление об отставке. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГСУ.
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По словам пресс-секретаря администрации, Холоднюк подал в отставку "по собственному желанию".
Теперь решение об отстранении Холоднюка должен рассмотреть Высший совет правосудия, который и выносит решение об увольнении и назначении главы Государственной судебной администрации.
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