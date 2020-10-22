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Глава Государственной судебной администрации Холоднюк подал в отставку

22.10.2020, 14:04
Глава Государственной судебной администрации Холоднюк подал в отставку - Фото
Зиновий Холоднюк (Фото - court.gov.ua)

1 октября Высший антикоррупционный суд отстранил Холоднюка от должности на два месяца

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк написал заявление об отставке. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГСУ. 

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По словам пресс-секретаря администрации, Холоднюк подал в отставку "по собственному желанию".

Теперь решение об отстранении Холоднюка должен рассмотреть Высший совет правосудия, который и выносит решение об увольнении и назначении главы Государственной судебной администрации.

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Станислав Стороженко
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