Глава Государственной судебной администрации Холоднюк подал в отставку

1 октября Высший антикоррупционный суд отстранил Холоднюка от должности на два месяца

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк написал заявление об отставке. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГСУ.

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По словам пресс-секретаря администрации, Холоднюк подал в отставку "по собственному желанию".

Теперь решение об отстранении Холоднюка должен рассмотреть Высший совет правосудия, который и выносит решение об увольнении и назначении главы Государственной судебной администрации.

17 августа ВАКС вернул в НАБУ ходатайство об отстранении Холоднюка – тогда не хватало процессуальных документов и обоснований.

1 октября ВАКС отстранил Холоднюка от должности на два месяца.

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Станислав Стороженко

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