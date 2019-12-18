Глава ГПСУ рассказал, как пограничники сотрудничают с Россией

Сергей Дейнеко: С РФ приграничное сотрудничество не работает но есть понимание (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отмечает, что в вопросах приграничного сотрудничества со страной-агрессором Россией "наблюдается понимание". Об этом сообщает пресс-службы ГПСУ.

"Есть соответствующее приграничное сотрудничество... Это тот механизм, с помощью которого мы решаем инциденты: все случаи задержания незаконных мигрантов, контрабанды", - сказал Дейнеко, комментируя отношения Госпогранслужбы с пограничниками соседних стран.

Однако, по его словам, "в настоящее время это не работает с Россией", хотя в последнее время наблюдается "понимание общей границы". "Официальный канал переписки у нас существует через Министерство иностранных дел. Но в последнее время я наблюдаю, не могу сказать, что потепление, просто понимание того, что, несмотря на сложные отношения между двумя странами, у нас есть общий участок границы. И мы как пограничники все равно вынуждены получать определенную информацию от них", - сказал Дейнеко.

17 октября Дейнеко сказал, что формат инженерного обустройства государственной границы со страной-агрессором РФ в рамках проекта "Стена" будет изменен. Проект, по его словам, уже практически завершен в Харьковской области, работы идут в Черниговской и Луганской.

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