Глава комитета парламента Британии: РФ готовилась к наступлению ВСУ, хочет заморозить его
Глава комитета британского парламента по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Россия серьезно готовилась к наступлению Вооруженных Сил Украины. Высказывание высокопоставленного парламентария цитирует The Guardian.
"Пока Украина готовилась к этому моменту, Россия была занята строительством собственной значительной обороны, заливая бетонные противотанковые заграждения в надежде остановить это наступление", — сказал Эллвуд.
Политик заявил, что россияне хотят "заморозить" украинское наступление, чтобы остановить военную помощь Запада и начать переговоры.
"Украина должна продемонстрировать прогресс, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Запада с помощью этих танков, ракет большой дальности и F-16. Для завершения этого может потребоваться серия волн. Это не произойдет за одну ночь", — резюмировал он.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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