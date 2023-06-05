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Глава комитета парламента Британии: РФ готовилась к наступлению ВСУ, хочет заморозить его

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 14:56
Глава комитета парламента Британии: РФ готовилась к наступлению ВСУ, хочет заморозить его - Фото
Тобиас Эллвуд (Фото: EPA)

Глава комитета британского парламента по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Россия серьезно готовилась к наступлению Вооруженных Сил Украины. Высказывание высокопоставленного парламентария цитирует The Guardian.

По его словам, союзники Украины должны "управлять ожиданиями" от наступления Сил обороны. 

"Пока Украина готовилась к этому моменту, Россия была занята строительством собственной значительной обороны, заливая бетонные противотанковые заграждения в надежде остановить это наступление", — сказал Эллвуд.

Политик заявил, что россияне хотят "заморозить" украинское наступление, чтобы остановить военную помощь Запада и начать переговоры. 

"Украина должна продемонстрировать прогресс, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Запада с помощью этих танков, ракет большой дальности и F-16. Для завершения этого может потребоваться серия волн. Это не произойдет за одну ночь", — резюмировал он.

Дмитрий Гриниченко
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