Глава комітету парламенту Британії: РФ готувалася до наступу ЗСУ, хоче заморозити його
Голова комітету британського парламенту з оборони Тобіас Еллвуд заявив, що Росія серйозно готувалася до наступу Збройних Сил України. Висловлення високопоставленого парламентаря цитує The Guardian.
За його словами, союзники України мають "керувати очікуваннями" від наступу Сил оборони.
"Поки Україна готувалася до цього моменту, Росія була зайнята будівництвом власної значної оборони, заливаючи бетонні протитанкові загородження, сподіваючись зупинити цей наступ", — сказав Еллвуд.
Політик заявив, що росіяни хочуть "заморозити" український наступ, щоб зупинити військову допомогу Заходу та розпочати переговори.
"Україна має продемонструвати прогрес, щоб забезпечити подальшу підтримку Заходу за допомогою цих танків, ракет великої дальності та F-16. Для завершення цього може знадобитися серія хвиль. Це не станеться за одну ніч", — резюмував він.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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