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Глава комітету парламенту Британії: РФ готувалася до наступу ЗСУ, хоче заморозити його

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05.06.2023, 14:56
Глава комітету парламенту Британії: РФ готувалася до наступу ЗСУ, хоче заморозити його - Фото
Тобіас Еллвуд (Фото: EPA)

Голова комітету британського парламенту з оборони Тобіас Еллвуд заявив, що Росія серйозно готувалася до наступу Збройних Сил України. Висловлення високопоставленого парламентаря цитує The Guardian.

За його словами, союзники України мають "керувати очікуваннями" від наступу Сил оборони.

"Поки Україна готувалася до цього моменту, Росія була зайнята будівництвом власної значної оборони, заливаючи бетонні протитанкові загородження, сподіваючись зупинити цей наступ", — сказав Еллвуд.

Політик заявив, що росіяни хочуть "заморозити" український наступ, щоб зупинити військову допомогу Заходу та розпочати переговори.

"Україна має продемонструвати прогрес, щоб забезпечити подальшу підтримку Заходу за допомогою цих танків, ракет великої дальності та F-16. Для завершення цього може знадобитися серія хвиль. Це не станеться за одну ніч", — резюмував він.

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Дмитро Гриниченко
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