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Глава комитета Рады о разговоре Зеленский-Си: Посмотрим, прекратит ли Китай поддержку РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 21:16
Глава комитета Рады о разговоре Зеленский-Си: Посмотрим, прекратит ли Китай поддержку РФ - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко заявил, что необходимо смотреть на реальные действия Китая, а не его заявления. Об этом он сообщил LIGA.net, комментируя разговор президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.

По его словам, нужно смотреть не на то, что говорит КНР, а что она делает. Он отметил, что последние заявления представителей Пекина "вызывают вопросы". 

Мережко заявил, что сам факт того, что Китай присылает в Украину бывшего посла в России Ли Хуэйя, ни о чем не говорит, так как такая практика существует в мировой дипломатии.

"Вопрос в другом – прекратит ли КНР поддержку России путем закупки в огромных количествах российской нефти и газа, признает ли КНР факт агрессии России против Украины и прекратится ли распространение пророссийских нарративов?" — подчеркнул он. 

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был продолжительный и содержательный разговор.

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Дмитро Гриниченко, Марко Сировой
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Владимир Зеленский Китай война си цзиньпин Александр Мережко
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