Глава комитета Рады о разговоре Зеленский-Си: Посмотрим, прекратит ли Китай поддержку РФ

Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко заявил, что необходимо смотреть на реальные действия Китая, а не его заявления. Об этом он сообщил LIGA.net, комментируя разговор президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.

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По его словам, нужно смотреть не на то, что говорит КНР, а что она делает. Он отметил, что последние заявления представителей Пекина "вызывают вопросы".

Мережко заявил, что сам факт того, что Китай присылает в Украину бывшего посла в России Ли Хуэйя, ни о чем не говорит, так как такая практика существует в мировой дипломатии.

"Вопрос в другом – прекратит ли КНР поддержку России путем закупки в огромных количествах российской нефти и газа, признает ли КНР факт агрессии России против Украины и прекратится ли распространение пророссийских нарративов?" — подчеркнул он.

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был продолжительный и содержательный разговор.

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Дмитро Гриниченко , Марко Сировой

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