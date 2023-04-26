Глава комитета Рады о разговоре Зеленский-Си: Посмотрим, прекратит ли Китай поддержку РФ
Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко заявил, что необходимо смотреть на реальные действия Китая, а не его заявления. Об этом он сообщил LIGA.net, комментируя разговор президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.
Мережко заявил, что сам факт того, что Китай присылает в Украину бывшего посла в России Ли Хуэйя, ни о чем не говорит, так как такая практика существует в мировой дипломатии.
"Вопрос в другом – прекратит ли КНР поддержку России путем закупки в огромных количествах российской нефти и газа, признает ли КНР факт агрессии России против Украины и прекратится ли распространение пророссийских нарративов?" — подчеркнул он.
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был продолжительный и содержательный разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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