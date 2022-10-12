Глава МАГАТЭ провел переговоры с Путиным и вернулся в Киев
Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси снова приехал в Киев после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в Twitter.
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Гросси отметил, что по согласованию с президентом Владимиром Зеленским, после встречи с Путиным в Санк-Петербурге он возвращается в Киев.
"Работа по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается", – заявил глава МАГАТЭ.
Встреча Гросси с Путиным проходила вчера, 11 октября. Глава МАГАТЭ заявлял о настоятельной необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС для избегания ядерной аварии.
Сегодня утром Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС осталась без внешнего питания из-за ракетного удара по подстанции "Днепровская" в Днепропетровской области. Сейчас Запорожская АЭС уже снова подключена к энергосети Украины.
- 5 октября стало известно, что в России создана компания для управления ЗАЭС и передачи станции России. Путин закрепил это "указом".
- 6 октября Зеленский встретился в Киеве с главой МАГАТЭ для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ во всех вопросах безопасности, охраны и технической эксплуатации АЭС будет и далее контактировать только с Украиной.
- В Энергоатоме заявили, что россияне превращают машинные залы энергоблоков Запорожской АЭС в зимние казармы.
- Энергоатом сообщил, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом и похитили заместителя гендиректора по персоналу, пытаясь получить нужную им информацию о сотрудниках.
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