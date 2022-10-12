Глава МАГАТЭ провел переговоры с Путиным и вернулся в Киев

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси снова приехал в Киев после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в Twitter.

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Гросси отметил, что по согласованию с президентом Владимиром Зеленским, после встречи с Путиным в Санк-Петербурге он возвращается в Киев.

"Работа по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается", – заявил глава МАГАТЭ.

Встреча Гросси с Путиным проходила вчера, 11 октября. Глава МАГАТЭ заявлял о настоятельной необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС для избегания ядерной аварии.

Сегодня утром Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС осталась без внешнего питания из-за ракетного удара по подстанции "Днепровская" в Днепропетровской области. Сейчас Запорожская АЭС уже снова подключена к энергосети Украины.

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Оксана Житнюк

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