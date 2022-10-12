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Глава МАГАТЭ провел переговоры с Путиным и вернулся в Киев

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 19:53
Глава МАГАТЭ провел переговоры с Путиным и вернулся в Киев - Фото
Фото – Twitter Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси снова приехал в Киев после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в Twitter.

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Гросси отметил, что по согласованию с президентом Владимиром Зеленским, после встречи с Путиным в Санк-Петербурге он возвращается в Киев.

"Работа по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается", – заявил глава МАГАТЭ.

Встреча Гросси с Путиным проходила вчера, 11 октября. Глава МАГАТЭ заявлял о настоятельной необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС для избегания ядерной аварии.

Сегодня утром Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС осталась без внешнего питания из-за ракетного удара по подстанции "Днепровская" в Днепропетровской области. Сейчас Запорожская АЭС уже снова подключена к энергосети Украины. 

Читайте также: "Крупнейшая ядерная кража в истории". Зачем Россия аннексировала Запорожскую АЭС

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война владимир путин АЭС МАГАТЭ заэс Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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