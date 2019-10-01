Глава МИД Беларуси о войне Россия–Украина: Без США не урегулируют

Вероятно, без присоединения США к переговорам в нормандском формате о гибридной войне России против Украины сложившуюся ситуацию не удастся урегулировать. Такое мнение выразил в интервью российскому РБК министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Он полагает, что Европа заинтересована в урегулировании, но работа в нормандском формате и минские договоренности "все-таки дают сбой".
"Надо четко понимать, что сегодня, если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован", - сказал он, призвав попробовать привлечь США к процессу, если те "готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта".
Читайте также: Лукашенко напомнил Зеленскому о "братских народах"
Белорусский чиновник полагает, что главное, почему ситуация патовая - это дефицит "искренней заинтересованности всех вовлеченных сторон" в урегулировании: "Можно собираться много раз, но толку никакого не будет".
Также Макей напомнил, что у Беларуси с Украиной – 1084 км общей границы.
Читайте также: Лукашенко рад Кучме в Минске: Политика тебя никак не отпускает