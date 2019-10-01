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Глава МИД Беларуси о войне Россия–Украина: Без США не урегулируют

Глава МИД Беларуси о войне Россия–Украина: Без США не урегулируют - Фото
Владимир Макей (скриншот из видеозаписи)
01.10.2019, 12:14

По мнению дипломата из Беларуси, Украина "оказалась на перекрестке интересов различных держав", и "интерес США здесь однозначно присутствует"

Вероятно, без присоединения США к переговорам в нормандском формате о гибридной войне России против Украины сложившуюся ситуацию не удастся урегулировать. Такое мнение выразил в интервью российскому РБК министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он полагает, что Европа заинтересована в урегулировании, но работа в нормандском формате и минские договоренности "все-таки дают сбой".

"Надо четко понимать, что сегодня, если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован", - сказал он, призвав попробовать привлечь США к процессу, если те "готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта".

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Белорусский чиновник полагает, что главное, почему ситуация патовая - это дефицит "искренней заинтересованности всех вовлеченных сторон" в урегулировании: "Можно собираться много раз, но толку никакого не будет".

Также Макей напомнил, что у Беларуси с Украиной – 1084 км общей границы.

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