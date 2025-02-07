Глава МИД Чехии рассказал Келлогу, как быть с Украиной и российской агрессией
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский встретился в Вашингтоне со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине и России Китом Келлогом. Об этом он заявил в X.
Глава чешской дипломатии сообщил, что Келлог интересовался, что тот думает о российской агрессии против Украины.
"Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, что в чешских интересах, чтобы Россия больше никогда не решалась нападать на своего соседа", – отметил Липавский.
Несколькими днями ранее Келлог сообщил, что примет участие в нынешней Мюнхенской конференции безопасности. Келлог заявил, что с "нетерпением ждет" возможности рассказать о целях американского президента о прекращении войны.
- 6 февраля 2025 года Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа.
- 7 февраля Трамп заявил, что может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе.