Глава МЗС Чехії розповів Келлогу, як бути з Україною та російською агресією

Спецпосланець Трампа цікавився у міністра закордонних справ Чехії, що той думає про російську агресію

Кіт Келлог та Ян Ліпавський (Фото: JanLipavsky/Х)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зустрівся у Вашингтоні зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це він заявив у X.

Очільник чеської дипломатії повідомив, що Келлог цікавився, що той думає про російську агресію проти України.

"Україна має бути достатньо озброєною, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, що в чеських інтересах, щоб Росія більше ніколи не наважувалася нападати на свого сусіда", – зазначив Ліпавський.

Днями раніше Келлог повідомив, що візьме участь у цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції. Келлог заявив, що з "нетерпінням чекає" на можливість розповісти про цілі американського президента щодо припинення війни.

6 лютого 2025 року Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа.

7 лютого Трамп заявив, що може зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня.