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Глава МИД Чехии: Требования России не могут стать отправной точкой для переговоров с НАТО

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 18:33
Глава МИД Чехии: Требования России не могут стать отправной точкой для переговоров с НАТО - Фото
Ян Липавский (Фото с сайта Пиратской партии Чехии)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал неприемлемыми требования, выдвинутые Россией к НАТО, а также заявил, что они не могут стать отправной точкой для переговоров. Об этом он сказал во время вчерашнего внеочередного заседания НАТО в связи с агрессией РФ, сообщает пресс-служба МИД Чехии.

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В сообщении сказано, что министр и его коллеги согласились, что необходимо поддерживать суверенитет и безопасность Украины и готовиться к дальнейшей эскалации или возможному военному конфликту.

Липавский заявил о необходимости деэскалации с российской стороны в качестве условия переговоров и отверг представленные Россией предложения о "гарантиях безопасности", назвав их неприемлемыми.

По мнению главы МИД Чехии, сформулированные Россией требования не могут быть отправной точкой для переговоров.

Он сказал, что Альянс должен представить свои собственные предложения для действий и перспектив на будущее. Он также напомнил, что сферы влияния, ограничивающие суверенитет государств, были отвергнуты Основополагающим актом Россия-НАТО, который сама же РФ подписала на высшем уровне в 1997 году.

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Оксана Житнюк
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Ян Липавский мид чехии нато агрессия рф переговоры
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