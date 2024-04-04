Глава МИД Чехии: У НАТО и ЕС нет стратегии по России, Украина может ощутить себя преданной

Липавский заявил, что партнеры Украины должны вести дебаты насчет стратегии в отношении России, но не делают этого

Ян Липавский (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что у НАТО и Европейского Союза нет стратегии в отношении России — партнеры не обсуждают, как должна закончиться война России против Украины. Об этом он сказал в разговоре с Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ни в НАТО, ни в ЕС не ведут общих дебатов о стратегии по России.

"Я считаю это ошибкой. Я считаю, что мы должны проводить такие дебаты. Во время такой дискуссии следует обсуждать и то, как должна закончиться война в Украине", — сказал Липавский.

Он отметил, что поскольку у Запада нет такой стратегии, то он должен придерживаться "тех принципов, которые есть", — это территориальная целостность и суверенитет Украины в границах 1991 года, а также право голоса для Украины в вопросе решения возможного мира с Россией.

"Наибольшей ошибкой, которую мы, Запад или ведущие силы, могли бы совершить, было бы диктовать Украине какое-либо решение, не пригласив ее к участию в этом процессе. Они почувствуют себя преданными, а это не приведет к крепкому и справедливому миру и безопасности в Европе", — заявил дипломат.

13 марта советник премьера Чехии сообщил, что артснаряды, закупленные по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

19 марта министр обороны Германии заявил, что страна покроет расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

21 марта глава МИД Польши сказал, что страна поможет организовать перевозку в Украину снарядов, закупленных в рамках инициативы Чехии.

Читайте также: Германия срочно передает ВСУ 10 000 снарядов из своего арсенала – генерал Бундесвера