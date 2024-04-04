Глава МЗС Чехії: НАТО і ЄС не мають стратегії щодо Росії, Україна може відчути себе зрадженою

Ян Ліпавський (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що НАТО і Європейський Союз не мають стратегії щодо Росії — партнери не обговорюють, як має закінчитися війна Росії проти України. Про це він сказав у розмові з Deutsche Welle.

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За його словами, ні в НАТО, ні в ЄС не ведуть спільних дебатів щодо стратегії стосовно Росії.

"Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми маємо проводити такі дебати. Під час такої дискусії слід обговорювати й те, як має закінчитися війна в Україні", – сказав Ліпавський.

Він зазначив, що оскільки Захід не має такої стратегії, то він має дотримуватися "тих принципів, які є", — це територіальна цілісність і суверенітет України в межах 1991 року, а також право голосу для України в питанні вирішення можливого миру з Росією.

"Найбільшою помилкою, яку ми, Захід чи провідні сили, могли б зробити, було б диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі у цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного та справедливого миру та безпеки в Європі", – заявив дипломат.

13 березня радник прем'єра Чехії повідомив, що артснаряди, закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати до України на початку літа.

19 березня міністр оборони Німеччини заявив, що країна покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

21 березня глава МЗС Польщі сказав, що країна допоможе організувати перевезення до України снарядів, закуплених у рамках ініціативи Чехії.

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