Глава МЗС Чехії: НАТО і ЄС не мають стратегії щодо Росії, Україна може відчути себе зрадженою
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що НАТО і Європейський Союз не мають стратегії щодо Росії — партнери не обговорюють, як має закінчитися війна Росії проти України. Про це він сказав у розмові з Deutsche Welle.
За його словами, ні в НАТО, ні в ЄС не ведуть спільних дебатів щодо стратегії стосовно Росії.
"Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми маємо проводити такі дебати. Під час такої дискусії слід обговорювати й те, як має закінчитися війна в Україні", – сказав Ліпавський.
Він зазначив, що оскільки Захід не має такої стратегії, то він має дотримуватися "тих принципів, які є", — це територіальна цілісність і суверенітет України в межах 1991 року, а також право голосу для України в питанні вирішення можливого миру з Росією.
"Найбільшою помилкою, яку ми, Захід чи провідні сили, могли б зробити, було б диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі у цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного та справедливого миру та безпеки в Європі", – заявив дипломат.
- 13 березня радник прем'єра Чехії повідомив, що артснаряди, закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати до України на початку літа.
- 19 березня міністр оборони Німеччини заявив, що країна покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.
- 21 березня глава МЗС Польщі сказав, що країна допоможе організувати перевезення до України снарядів, закуплених у рамках ініціативи Чехії.
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