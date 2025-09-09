Глава МИД Финляндии: Уступки территорий Украины только подстегнут агрессию России

Проблема с Путиным не может быть решена за счет Украины, сказала Валтонен

Элина Валтонен (Фото: x.com/elinavaltonen)

В Финляндии против того, чтобы Украина шла на территориальные уступки России. Это не принесет мира, а только подстегнет дальнейшую российскую агрессию, сказала министр иностранных дел страны Элина Валтонен, передает TRT Global.

"Если в ходе переговоров будут принесены в жертву части территории Украины или элементы ее суверенитета, мы не решим фундаментальную проблему, а, наоборот, потенциально углубим агрессию России", – сказала она на ежегодной конференции послов в Берлине.

Глава финского МИД подчеркнула, что последние атаки России, которые она назвала самыми масштабными с начала полномасштабной войны, ясно показали, что Россия не готова к прекращению огня и переговорам.

"Путин ведет гибридную войну по всей Европе, влияя на выборы, нарушая работу систем GPS для воздушного движения и размещая теневой флот в регионе Балтийского моря. Проблема с Путиным не может быть решена за счет Украины", – сказала Валтонен.

Она подчеркнула, что союзники должны продолжать оказывать "твердую поддержку" Украине, стратегически сдерживать амбиции России и ограничивать ее возможности. Последнее возможно путем введения "жестких" торговых и экономических санкций, а также пошлин на российский экспорт на внутренний рынок ЕС.