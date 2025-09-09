Глава МЗС Фінляндії: Поступки територій України тільки підстьобнуть агресію Росії
У Фінляндії проти того, щоб Україна йшла на територіальні поступки Росії. Це не принесе миру, а тільки підстьобне подальшу російську агресію, сказала міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен, передає TRT Global.
"Якщо під час переговорів буде принесено в жертву частини території України або елементи її суверенітету, ми не розв'яжемо фундаментальної проблеми, а, навпаки, потенційно поглибимо агресію Росії", – сказала вона на щорічній конференції послів у Берліні.
Глава фінського МЗС наголосила, що останні атаки Росії, які вона назвала наймасштабнішими від початку повномасштабної війни, ясно засвідчили, що Росія не готова до припинення вогню і переговорів.
"Путін веде гібридну війну по всій Європі, впливаючи на вибори, порушуючи роботу систем GPS для повітряного руху і розміщуючи тіньовий флот у регіоні Балтійського моря. Проблема з Путіним не може бути вирішена користуючись з України", – сказала Валтонен.
Вона підкреслила, що союзники повинні продовжувати надавати "тверду підтримку" Україні, стратегічно стримувати амбіції Росії й обмежувати її можливості. Останнє можливе шляхом запровадження "жорстких" торговельних та економічних санкцій, а також мит на російський експорт на внутрішній ринок ЄС.
- 29 серпня глава МЗС Туреччини сказав, що Росія більше не хоче контролювати чотири регіони України, згодна нібито на два.
- 4 вересня Зеленський пояснив, чому не піде на територіальні поступки.
Коментарі (0)