Глава МЗС Фінляндії: Поступки територій України тільки підстьобнуть агресію Росії

Проблема з Путіним не може бути розв'язана користуючись з України, сказала Валтонен

Еліна Валтонен (Фото: x.com/elinavaltonen)

У Фінляндії проти того, щоб Україна йшла на територіальні поступки Росії. Це не принесе миру, а тільки підстьобне подальшу російську агресію, сказала міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен, передає TRT Global.

"Якщо під час переговорів буде принесено в жертву частини території України або елементи її суверенітету, ми не розв'яжемо фундаментальної проблеми, а, навпаки, потенційно поглибимо агресію Росії", – сказала вона на щорічній конференції послів у Берліні.

Глава фінського МЗС наголосила, що останні атаки Росії, які вона назвала наймасштабнішими від початку повномасштабної війни, ясно засвідчили, що Росія не готова до припинення вогню і переговорів.

"Путін веде гібридну війну по всій Європі, впливаючи на вибори, порушуючи роботу систем GPS для повітряного руху і розміщуючи тіньовий флот у регіоні Балтійського моря. Проблема з Путіним не може бути вирішена користуючись з України", – сказала Валтонен.

Вона підкреслила, що союзники повинні продовжувати надавати "тверду підтримку" Україні, стратегічно стримувати амбіції Росії й обмежувати її можливості. Останнє можливе шляхом запровадження "жорстких" торговельних та економічних санкцій, а також мит на російський експорт на внутрішній ринок ЄС.