Глава МИД Германии назвала Си Цзиньпина диктатором. Связала это с войной в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом она заявила в интервью американскому каналу Fox News.

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По ее словам, Украина должна победить в войне против России.

"Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как Си Цзиньпин?" — заявила Бербок.

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.

8 сентября сообщалось, что в Мариуполе китайская певица Ван Фан спела песню "Катюша" на руинах уничтоженного российскими оккупантами драмтеатра.

Муж Ван Фан является членом Народного политического консультативного совета Китая, подчиняющегося Компартии Китая, и в своих соцсетях он поддержал жену и выдал пророссийские нарративы.

После этого эпизода Министерство иностранных дел инициировало запрет на въезд всех "гастролеров" из КНР.

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