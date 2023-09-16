Глава МИД Германии назвала Си Цзиньпина диктатором. Связала это с войной в Украине
16.09.2023, 07:11
Анналена Бербок (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом она заявила в интервью американскому каналу Fox News.
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По ее словам, Украина должна победить в войне против России.
"Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как Си Цзиньпин?" — заявила Бербок.
В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.
- 8 сентября сообщалось, что в Мариуполе китайская певица Ван Фан спела песню "Катюша" на руинах уничтоженного российскими оккупантами драмтеатра.
- Муж Ван Фан является членом Народного политического консультативного совета Китая, подчиняющегося Компартии Китая, и в своих соцсетях он поддержал жену и выдал пророссийские нарративы.
- После этого эпизода Министерство иностранных дел инициировало запрет на въезд всех "гастролеров" из КНР.
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