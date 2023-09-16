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Глава МИД Германии назвала Си Цзиньпина диктатором. Связала это с войной в Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 07:11
Глава МИД Германии назвала Си Цзиньпина диктатором. Связала это с войной в Украине - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом она заявила в интервью американскому каналу Fox News.

По ее словам, Украина должна победить в войне против России. 

"Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как Си Цзиньпин?" — заявила Бербок.

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны. 

  • 8 сентября сообщалось, что в Мариуполе китайская певица Ван Фан спела песню "Катюша" на руинах уничтоженного российскими оккупантами драмтеатра. 
  • Муж Ван Фан является членом Народного политического консультативного совета Китая, подчиняющегося Компартии Китая, и в своих соцсетях он поддержал жену и выдал пророссийские нарративы.

Читайте также: Украина сообщает правительству КНР о китайских компонентах в российском оружии – Кулеба

Дмитрий Гриниченко
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КитайГерманиявойнавладимир путинси цзиньпинАнналена Бербок
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