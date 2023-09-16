Глава МЗС Німеччини назвала Сі Цзіньпіна диктатором. Пов'язала це з війною в Україні
16.09.2023, 07:11
Анналена Бербок (Фото: EPA)
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала главу КНР Сі Цзіньпіна диктатором. Про це вона заявила в інтерв'ю американському каналу Fox News.
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За її словами, Україна має перемогти у війні проти Росії.
"Якщо Путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі Цзіньпін?" — заявила Бербок.
У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції і, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для війни.
- 8 вересня повідомлялося, що у Маріуполі китайська співачка Ван Фан заспівала пісню "Катюша" на руїнах знищеного російськими окупантами драмтеатру.
- Чоловік Ван Фан є членом Народної політичної консультативної ради Китаю, що підпорядковується Компартії Китаю, і у своїх соцмережах він підтримав дружину та видав проросійські наративи.
- Після цього епізоду Міністерство закордонних справ ініціювало заборону на в'їзд усіх "гастролерів" із КНР.
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