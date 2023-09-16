RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Глава МЗС Німеччини назвала Сі Цзіньпіна диктатором. Пов'язала це з війною в Україні

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 07:11
Глава МЗС Німеччини назвала Сі Цзіньпіна диктатором. Пов'язала це з війною в Україні - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала главу КНР Сі Цзіньпіна диктатором. Про це вона заявила в інтерв'ю американському каналу Fox News.

За її словами, Україна має перемогти у війні проти Росії.

"Якщо Путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі Цзіньпін?" — заявила Бербок.

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції і, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для війни.

  • 8 вересня повідомлялося, що у Маріуполі китайська співачка Ван Фан заспівала пісню "Катюша" на руїнах знищеного російськими окупантами драмтеатру.
  • Чоловік Ван Фан є членом Народної політичної консультативної ради Китаю, що підпорядковується Компартії Китаю, і у своїх соцмережах він підтримав дружину та видав проросійські наративи.
  • Після цього епізоду Міністерство закордонних справ ініціювало заборону на в'їзд усіх "гастролерів" із КНР.

Читайте також: Україна повідомляє уряд КНР про китайські компоненти у російській зброї – Кулеба

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінНімеччинакитайанналена бербокСі Цзіньпін
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 