Глава МИД Германии о перемирии: Нельзя разрешить Путину ввести нас в заблуждение

Анналена Бербок (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла США от того, чтобы не дать российскому диктатору Владимиру Путину ввести их в заблуждение. Об этом она сказала в кулуарах климатической конференции в Берлине, сообщает The Gurdian.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Бербок приветствовала посреднические усилия США между Россией и Украиной. Однако отметила, что настоящий диалог о продолжительном мире не может состояться, если одна из сторон постоянно выдвигает новые требования.

"Хорошо, что Соединенные Штаты пытаются взять на себя роль посредника. В то же время мы не должны обманывать себя, и, прежде всего, мы не должны позволить российскому президенту ввести нас в заблуждение", – сказала она.

25 марта в Белом доме сообщили, что США, Россия и Украина смогли договориться о перемирии в Черном море. Однако впоследствии Россия выдвинула условия для прекращения атак в море, а лидер США Дональд Трамп заявил, что его администрация сейчас их рассматривает.