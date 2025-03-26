Глава МИД Германии о перемирии: Нельзя разрешить Путину ввести нас в заблуждение
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла США от того, чтобы не дать российскому диктатору Владимиру Путину ввести их в заблуждение. Об этом она сказала в кулуарах климатической конференции в Берлине, сообщает The Gurdian.
Бербок приветствовала посреднические усилия США между Россией и Украиной. Однако отметила, что настоящий диалог о продолжительном мире не может состояться, если одна из сторон постоянно выдвигает новые требования.
"Хорошо, что Соединенные Штаты пытаются взять на себя роль посредника. В то же время мы не должны обманывать себя, и, прежде всего, мы не должны позволить российскому президенту ввести нас в заблуждение", – сказала она.
25 марта в Белом доме сообщили, что США, Россия и Украина смогли договориться о перемирии в Черном море. Однако впоследствии Россия выдвинула условия для прекращения атак в море, а лидер США Дональд Трамп заявил, что его администрация сейчас их рассматривает.
- 25 марта Зеленский заявил, что частичное перемирие может вступить в силу после обнародования заявления США об итогах переговоров как с Украиной, так и с РФ.
- 26 марта сообщалось, что Трамп признал, что Россия затягивает перемирие с Украиной, но уверен, что Кремль все же хочет покончить с войной.