Голова МЗС Німеччини про перемир'я: Не можна дозволити Путіну ввести нас в оману

Анналена Бербок (Фото: EPA/ ATEF SAFADI)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла США від того, щоб не дати російському диктатору Володимиру Путіну ввести їх в оману. Про це вона сказала в кулуарах кліматичної конференції в Берліні, повідомляє The Guardian.

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Бербок вітає посередницькі зусилля США між Росією та Україною. Однак зазначила, що справжній діалог про тривалий мир не може відбутися, якщо одна зі сторін постійно висуває нові вимоги.

"Добре, що Сполучені Штати намагаються взяти на себе роль посередника. Водночас ми не повинні обманювати себе, і, перш за все, ми не повинні дозволити російському президенту ввести в оману нас", – сказала вона.

25 березня в Білому домі повідомили, що США, Росія та Україна змогли домовитися про перемир'я в Чорному морі. Однак згодом Росія висунула умови для припинення атак в морі, а лідер США Дональд Трамп заявив, що наразі його адміністрація їх розглядає.