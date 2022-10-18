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Глава МИД Германии о Путине и переговорах: Продиктованный мир — это не мир, он не отступит

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 14:19
Глава МИД Германии о Путине и переговорах: Продиктованный мир — это не мир, он не отступит - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин хочет навязать "продиктованный мир" Украине. Об этом она сказала на форуме внешней политики Körber Foundation в Берлине, цитирует ее Spiegel.

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По ее словам, "продиктованный" мир — это не мир для жителей восточных областей Украины. 

"Проведя псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях Украины, Путин ясно дал понять, что не ищет пути назад", — сказала дипломат. 

Она отметила, что для Европы важна безопасность от путинской России. 

"Солидарность — не самоцель, а основа общей политики безопасности ЕС и НАТО. Эта европейская солидарность — наша страховка жизни. Мы стоим друг за друга. Мы можем положиться друг на друга", — сказала Бербок. 

Читайте также: Разведка ФРГ: РФ может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине "продиктованный мир" 

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина Германия война переговоры Анналена Бербок
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