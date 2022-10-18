Глава МИД Германии о Путине и переговорах: Продиктованный мир — это не мир, он не отступит

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин хочет навязать "продиктованный мир" Украине. Об этом она сказала на форуме внешней политики Körber Foundation в Берлине, цитирует ее Spiegel.

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По ее словам, "продиктованный" мир — это не мир для жителей восточных областей Украины.

"Проведя псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях Украины, Путин ясно дал понять, что не ищет пути назад", — сказала дипломат.

Она отметила, что для Европы важна безопасность от путинской России.

"Солидарность — не самоцель, а основа общей политики безопасности ЕС и НАТО. Эта европейская солидарность — наша страховка жизни. Мы стоим друг за друга. Мы можем положиться друг на друга", — сказала Бербок.

Путин фактически объявил войну всему Западу, не исключены политические убийства в Европе. Об этом заявили глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль и президент Управления по защите конституции ФРГ Томас Хальденванг на слушаниях в Бундестаге.

В ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 сверх ранее запланированных. В прошлом месяце Минобороны Германии сообщило, что на 22 сентября была намечена доставка Украине военной техники, в том числе четырех САУ PzH 2000 и двух РСЗО MARS II.

Германия также передала Украине 24 зенитки Gepard и 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, но до сих пор отказывается помогать со снабжением танков.

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Дмитро Гриниченко

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