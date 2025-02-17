Глава МИД Испании рассказал, что будут обсуждать союзники на экстренном саммите Макрона

Хосе Мануэль Альбарес (Фото: ЕРА / Mohammed Badra)

На экстренном саммите в Париже, который созвал французский президент Эмманюэль Макрон, европейские лидеры обсудят, как предотвратить ситуацию, при которой мирные переговоры по Украине могут привести к вознаграждению России за ее агрессию. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает Reuters.

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Испанский министр подчеркнул, что захватническая война "не должна быть вознаграждена, и мы не можем создавать прецедент, который поощрял бы других к ведению подобных войн".

"Сегодня я убежден, что Путин продолжит атаковать и бомбить Украину. Поэтому я не вижу мира на горизонте сейчас", – сказал он.

О подготовке этого саммита стало известно 15 февраля от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Ранее пятеро европейских дипломатов сообщили Reuters, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, представляющая балтийские и скандинавские страны.