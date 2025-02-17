Глава МЗС Іспанії розповів, що обговорюватимуть союзники на екстреному саміті Макрона

Хосе Мануель Альбарес (Фото: ЕРА / Mohammed Badra)

На екстреному саміті у Парижі, який скликав французький президент Емманюель Макрон, європейські лідери обговорять, як запобігти ситуації, за якої мирні переговори щодо України можуть призвести до винагородження Росії за її агресію. Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Reuters.

Іспанський міністр підкреслив, що загарбницька війна "не повинна бути винагороджена, і ми не можемо створювати прецедент, який заохочував би інших до ведення подібних воєн".

"Сьогодні я переконаний, що Путін продовжуватиме атакувати та бомбити Україну. Тому я не бачу миру на горизонті зараз", – сказав він.

Про підготовку цього саміту стало відомо 15 лютого від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Раніше п'ятеро європейських дипломатів повідомили Reuters, що у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни.